COP31, iklim sorunlarının çözümünde yeni bir başlangıç olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduğunu, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç olmasını temenni ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD arasında tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan ile Gutarres, Ukrayna, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmeye eşlik eden Emine Erdoğan, daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla Guterres'e teşekkür etti.





BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES:

TÜRKİYE'DEKİ ORGANİZASYONUN KALİTESİ ETKİLEYİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na çok kez katıldığını ancak Türkiye'deki organizasyonun yüksek kalitesinden son derece etkilendiğini söyledi. COP31'in başarısı için Türkiye'nin sağladığı harika organizasyon için büyük bir minnettarlık duyduğunu dile getiren Guterres, "Bu COP'un Türkiye'deki organizasyonunun yüksek kalitesinden son derece etkilendim. Türkiye'nin sağladığı yüksek organizasyon kalitesinin, gezegenimizi korumak için şu anda gerekli olan kararlılık seviyesine uygun olarak tüm üye devletler tarafından örnek alınabilmesini umuyorum" değerlendirmesinde bulundu. Guterres COP31'den beklenen somut gelişmelere dair, emisyonların ve sıcaklık artışlarının düşürülmesi yönünde konferanstan güçlü mesajlar beklediğini ifade etti.

ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Kabulde iki ülke arasında yapılan anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

ETİYOPYA BAŞBAKANI'NA COP32 TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Kabulde Türkiye- Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adım atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları dolayısıyla Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti. Betül USTA / SABAH

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