Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk

Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar

Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak, reddi miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık

Kendi zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhurla Cumhuriyet'in arasını açtılar

Gazi Mustafa Kemal'in 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i yeniden cumhurla buluşturduk



Başkan Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'deki törenin katıldı. Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen programda konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktı. Gazi'nin fikirlerini siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhurla Cumhuriyet'in arasını açtılar. Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak, reddi miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal'in 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i yeniden cumhurla buluşturduk.

Milletin de desteğiyle milli iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Gazi'nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye'yi milletimize teneffüs ettirdik. 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dahilinde değil sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz. Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.

Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı milletimize kazandıracağız. Etrafımızdaki istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz.





VESAYETE SON VERDİK



Vesayete son verdik, anlamsız yasakları kaldırdıklarını, demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Vefatının 88. seneidevriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu topraklardaki ebedi varlık mührümüz olan şehitlerimizi, milletimiz için bedel ödeyen gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muza çalışmalarında başarılar diliyorum.



GAZİ PAŞA 'MÜCADELEMİZ BÜTÜN MAZLUM MİLLETLERİN İSTİKLAL SAVAŞIDIR' DEMİŞTİ

Mustafa Kemal, İzmir rıhtımının düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. O günleri özetlediği "Ben evvela Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkar ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkanlarını takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin temayülatı istiklal müdafaasında tereddüt edenleri utanç mevkiinde bırakabilecek bir mahiyetidir" sözleri istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu bir dönemde, kurtuluşun başka devletlerin himayesinde değil doğrudan doğruya milletin azim ve dirayetinde arandığının en açık göstergesidir. Gazi Paşa İstiklal Harbi'nin en çetin günlerinde Ankara'yı ziyaret eden Azerbaycan hükümet temsilcisi İbrahim Abilov onuruna verilen yemekte 'Türkiye'nin verdiği mücadele, yalnızca kendi geleceğiyle sınırlı değildir. Bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun istiklal davasıdır. Türkiye, bunu nihayete erdirinceye kadar kendisiyle birlikte olan doğu milletleriyle kol kola yürüyeceğinden emindir" demiştir.



BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇTI



Emine Erdoğan: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhuriyet'imizin kurucusu, istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyet'imizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye idealini yaşatmak, Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırmaktır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör