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Emine Erdoğan'dan COP31 paylaşımı: Küresel iş birliği vurgusu yaptı!

Emine Erdoğan'dan COP31 paylaşımı: Küresel iş birliği vurgusu yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu. Zirveye katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, ünlü isimlere etkinliğe katılımları için teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 15:57 Son Güncelleme: 11 Kasım 2026 16:08

COP31 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ Emine Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye olarak, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.