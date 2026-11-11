Eski COP başkanlarından Türkiye’ye tam destek

Antalya'da ortak bildiri yayımlayan eski COP başkanları, "Türkiye'yi COP31 başkanlığında destekleyeceğiz" mesajını verdi. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Basın Konferansı Salonu'nda düzenlenen toplantıya COP31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Toplantıda, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago (Brezilya), COP29 Başmüzakerecisi ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, COP26 Başkanı Alok Sharma (Birleşik Krallık), COP24 Başkanı Michal Kurtyka (Polonya) BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yer aldı. COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Fabius, son 5 dönemin tüm eski COP başkanlıklarının ortak kararıyla hazırlanan bildiriyi okudu. Fabius, "Türkiye'yi COP31 başkanlığı esnasında destekleyeceğiz. Müzakereler Başkanı Avustralya'yı destekleyeceğiz. Hep birlikte destek olacağız. COP31 çok taraflılık anlamında güveni güçlendirecek, bu da kolektif kararlarımızın neler yapabileceğini göstererek kanıtlayacak" dedi.



COP31 BAŞKANI KURUM: BU BİR İLK

COP31 Başkanı Murat Kurum ise "Bugün aslında COP tarihinde belki bir ilk. COP21'den COP30'a görev yapan başkanlıkların COP31'e destek yapmak amacıyla hazırladıkları ortak bildiriyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Kurum, düzenlenen panelde ise, "Tarihin en önemli COP'larından birini Türkiye'de yapıyoruz. Tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim. İnsanlar artık bizden icraat bekliyor" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör