İletişim Başkanı Duran: "Türkiye diplomasinin merkezinde"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Medya Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2026 yılında üç büyük uluslararası zirveye ev sahipliği yaptığını belirten İletişim Başkanı Duran, "Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu" dedi. İletişim Başkanı Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31'de ilk gün 10 ikili görüşme gerçekleştirdiğini, zirve boyunca bu sayının 20'yi aşmasının beklendiğini söyledi.
Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Medya Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Zirvenin Türkiye'nin uluslararası diplomasideki konumu açısından önemine değinen Duran, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinin ardından COP31'in de Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi. Duran, zirvenin iklim değişikliğiyle mücadelede somut kararların alındığı ve uygulandığı bir toplantı olması gerektiğini vurguladı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE MESAJI
COP31'de iki temel konunun öne çıktığını belirten Duran, bunlardan ilkinin iklim adaleti olduğunu söyledi. Duran, "Gelişmiş ülkeler sanayileşirken dünyaya bir anlamda çevresel olarak zararı oldu. Bu yönüyle baktığımızda sorumluluk daha fazla onlarda. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin üzerine bu yükün koyulması değil, aksine finans başta olmak üzere, teknoloji başta olmak üzere çevreyi korumak için, iklim değişikliğiyle mücadele için bir paylaşım olması gerekiyor" dedi.
"MIŞ GİBİ YAPMAYACAĞIZ"
İkinci önemli konunun alınan kararların uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da bu konuya dikkat çektiğini belirtti. Duran, "Cumhurbaşkanımız bunu 'Mış gibi yapmayacağız. Alınan kararlar uygulamaya konulmalı' şeklinde vurguladı" diye konuştu. COP31'in uzlaşma, eylem ve diyalog anlayışı üzerine kurulduğunu anlatan Duran, iklim politikalarında yalnızca görüşmelerin yeterli olmadığını, ortak kararların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.