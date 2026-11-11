İletişim Başkanı Duran: "Türkiye diplomasinin merkezinde"

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR"

İklim değişikliğinin konuşulduğu bir zirvede Gazze'nin de unutulmaması gerektiğini dile getiren Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bu konuya da yer verdiğini söyledi. Duran, "Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEMASLARI SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki diplomasi trafiğine ilişkin bilgi veren Duran, "Cumhurbaşkanımız Antalya'ya geldiğinden bu yana 10 tane ikili görüşme yaptı. Yarın da çok yoğun bir diplomasi trafiği olacak. En az bir o kadar görüşmenin yapılması, 20'yi aşkın ikili görüşme yapması bekleniyor" dedi.

Duran, Erdoğan'ın liderler zirvesinde iki ayrı konuşma gerçekleştirdiğini, daha önceki COP başkanlarının da Türkiye'nin COP31 başkanlığına ortak destek verdiğini kaydetti.

"4 BİN GAZETECİ ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR"

COP31'in dünyanın dört bir yanından yoğun medya ilgisi gördüğünü belirten Duran, "İletişim Başkanlığı olarak medya akreditasyonu hususunda BM ile birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 5 kıtadan 4 bin basın mensubu bu büyük zirveyi takip ediyor" dedi.

Duran, İletişim Başkanlığı'nın iklim diplomasisine ilişkin kitap, iklim değişikliği sözlüğü ve Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığını anlatan yayınlar hazırladığını, dezenformasyonla mücadele kapsamında da kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

"ANTALYA TAKDİR GÖRÜYOR"

Antalya'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkati çeken Duran, COP31'in NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinden daha büyük bir organizasyon olduğunu belirtti. Duran, "Mavi ile yeşilin en güzel buluşmalarından birisini temsil eden Antalya'da bu zirveyi yapmak çok değerliydi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu çalışmalarda Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da çok önemli emekleri var" dedi.

Organizasyonun liderler tarafından takdir edildiğini belirten Duran, "4 bine yakın basın mensubunu burada en iyi şekilde ağırlamak ve dünyaya Antalya'dan iklim değişikliğiyle ilgili güçlü mesajlar verme yönünde çabamız var. Ben bu çerçevede genelde olumlu tepkiler aldım" diye konuştu.