Liderler dünya için buluşuyor

Dünya "iklim diplomasisinin" kalbi bugün Antalya'da atacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki tarihi COP31 Liderler Zirvesi, 6 kıtadan devlet başkanlarını bir araya getirecek. COP31 Konferansı'nın en önemli süreci olan Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları dün itibarıyla Antalya'ya gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2 gün sürecek Liderler Zirvesi'ne 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı katılıyor.

'ADİL GELECEĞE DOĞRU'

Zirvenin sloganı, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi. Açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları yer alacak. COP31 kapsamındaki İki günlük liderler zirvesinde devlet ve hükümet başkanları ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak. Liderler ayrıca ikili görüşmeler ve üst düzey toplantılarda bir araya gelecek.

Liderler Zirvesi kapsamında dört üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2 gün boyunca temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, iklim finansmanına erişim ve kentsel dirençlilik gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak. Ek olarak Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında öne çıkardığı "Sıfır Atık" ve "döngüsel ekonomi" politikaları da liderler düzeyinde ele alınacak.

ALİYEV ZİRVE İÇİN ANTALYA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla 8 Kasım günü Karabağ'ı ziyaret etmiş, iki ülkenin cumhurbaşkanı dostluk mesajı vermişti. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ziyaretten 2 gün sonra COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi. Eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte gelen İlham Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Liderler Zirvesi'ne katılacak.

LİDER EŞLERİYLE SIFIR ATIK İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın COP31 gündemi "sıfır atık" ve "iklim değişikliğiyle mücadele" olacak. Emine Erdoğan'ın 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte katılacağı toplantıda Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" tanıtılacak.

GUTERRES'E TEŞEKKÜR ETTİ

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmeye eşlik eden Emine Erdoğan, daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla Guterres'e teşekkür etti.



LULA İLE SAMİMİ KUCAKLAŞMA

Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ı kabul etti. Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. İki liderin samimi kucaklaşması dikkat çekti. Erdoğan, Berdimuhamedov ve Rahman görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör