Mahiroğlu'nun kara para ağına 2. dalga operasyon: 7 şüpheli gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle Sarıyer'deki kaçak villasına göz yumulan Halk TV'nin firari eski sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk dalgasında 13 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Dün de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltı talimatı verilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. İçlerinde en dikkat çeken isim tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve 2024 seçimlerinde CHP Genel Merkezi'nde seçim koordinasyon kurulunda yöneticilik yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ramazan Tezcan oldu. Tezcan, 2025'in Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrılmıştı. MASAK incelemelerinde Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olarak belirlendi. Mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu açıklandı. Öte yandan Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu ile CHP arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisinden 50 milyon dolar istediğini iddia etti, CHP suç duyurusu için harekete geçti.
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