Sanık sandalyesi yerine komisyonda

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçtiğimiz gün yaşanan tartışma, İBB'ye yönelik yolsuzluk dosyasında verilen ifadeleri yeniden gündeme getirdi. Bakan Gürlek, Özer'e İBB dosyasında yer alan iddiaları hatırlatarak, "Şu an milletvekili olmasan evin aranacaktı, bunu sen de biliyorsun Turan Taşkın Özer. Hakkında fezleke var, benim de senin de dokunulmazlığımı kaldıralım, var mısın? Bitti" sözleriyle karşılık verdi. Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmesinin yanı sıra İBB soruşturmasındaki şüpheli ve tanık ifadelerinde adı geçen isimler arasında yer alıyor. Özer hakkında 2025 yılında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'ye sunulduğu belirtilirken, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki iddialar kapsamında yargılama yapılabilmesi için anayasal prosedürün işletilmesi gerekiyor.

SIRADAN BİR VEKİL DEĞİL

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yakın çalışma ekibinde yer alan Turan Taşkın Özer, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinden milletvekilliğine uzanan siyasi kariyerinde İmamoğlu'nun avukatlığını da üstlendi. İBB soruşturmasındaki şüpheli ve tanık beyanlarına göre Özer, yalnızca siyasi ve hukuki süreçlerde değil, para hareketleri ve operasyon öncesindeki hazırlıklarda da rol aldı. İmamoğlu'nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı, tanık ifadesinde Özer'in İmamoğlu'nun özel kaleminde görev yaptığını belirterek, "Turan Taşkın Özer, halihazırda milletvekilidir. O dönem İmamoğlu'nun özel kalemiydi. Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ile birlikte hareket ederler" ifadelerini kullandı.

EMANETÇİ İSİM ÖZER

İtirafçı iş adamı Adem Soytekin, İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonu öncesinde kendisini uyardığını ve elindeki para ile belgeleri Turan Taşkın Özer'e emanet etmesini istediğini söyledi. Soytekin, savcılık ifadesinde İmamoğlu'nun kendisine, "Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer'e emanet ver" dediğini anlattı. Soytekin'in beyanına göre Özer'in milletvekili dokunulmazlığı, para ve belgelerin kendisine emanet edilmesinin planlanmasında etkili oldu.

AVUKATLIK OFİSİNDE HAZIRLIK

Soytekin'in ifadelerinde, 19 Mart operasyonundan önce Turan Taşkın Özer'in sahibi olduğu belirtilen YTT Hukuk Bürosu'nda gerçekleştirilen toplantılar da yer aldı. Soytekin, söz konusu toplantılarda olası soruşturma ve gözaltı süreçlerine ilişkin hazırlıklar yapıldığını, gözaltına alınacak kişilerin hangi avukatlarla temsil edileceğinin ve nasıl ifade vermeleri gerektiğinin konuşulduğunu öne sürdü. Soytekin ayrıca hukuk bürosundaki bir toplantıda, gerçekte yapılmadığını iddia ettiği bağışlar karşılığında makbuz düzenlenmesinin istendiğini anlattı. İfadelerde, söz konusu bağış tutarlarının 5 milyon lira ile 1,7 milyon euro arasında değiştiği ileri sürüldü.

PARA KULELERİNDE DE İSMİ GEÇTİ

Turan Taşkın Özer'in adı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında çekilen ve kamuoyunda 'para kuleleri' olarak bilinen görüntülere ilişkin soruşturmada da gündeme geldi. Soruşturma kapsamında ifade veren Fatih Keleş, binanın satın alınması için toplanan paraların bir bölümünü Turan Taşkın Özer'den aldığını söyledi. Keleş, "2019'da CHP Beylikdüzü Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

'AK KOYUN KARA KOYUN ÇIKACAK'

Gürlek, milletvekillerinin fon soruşturmasına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, "Yargı sürecinde at izini it izinden ayırmanın hassasiyetiyle çalışıyoruz. Günü geldiğinde yargımızın süreci sonuçlandırmasıyla ak koyun, kara koyun zaten ortaya çıkacaktır. Yanlış yapan bizim içimizdeyse bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız. Alıp onu yargının önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör