Sevgiyle, saygıyla minnetle...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla ve minnetle anıldı. Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın giriyinde uzun kuyruklar oluştu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde megakentte milyonlar sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti. Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif programına gaziler ve ordu mensupları katıldı. Ankara'da Anıtkabir doldu taştı, vatandaşlar Atatürk için Kuran okudu, dualar etti.

Semih BEKTAŞ-Mustafa BAKIRHANSekvan KÜDEN-Ercan TOPAÇ- Uğur YİĞİT-Murat KARAMAN Ziya RAMOĞLU-Özgür ÖZDEMİR-İlker ŞAHİN / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör