SON DAKİKA... CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davası ertelendi

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 9'uncu duruşmasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıklar Baki Aydöner, Erkan Aydın ve taraf avukatları katıldı. Savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaayı tekrar etti.

"TARAF OLMAMI GEREKTİRECEK HİÇBİR SEBEP YOKTU"

Ardından söz hakkı verilen sanık Erkan Aydın, "38. Kurultay'da sadece bir üyeydim. Ne milletvekili, ne belediye başkanı. 4-5 Kasım kurultayından sonra Özgür Özel, Osmangazi'deki anketlerde benim öne çıktığımı ilan ederek, anket sonuçlarında yeni belediye başkanı olarak ilan etti.

Benim kurultayda birilerine makam, mevki vermem, telefon dağıtmam mümkün değil. Böyle bir durumda oy alma oranım sıfır. Mehmet Kılıç, Serhat Can Eş, Metin Güzelkaya şu an yanımda dikilse tanımam, bilmem. Ne telefon, ne HTS kaydımız var. Rza Akpolat da aynı şekilde. O dönem milletvekili olarak çalıştığım için sadece Ekrem İmamoğlu'yu bilirim. Dolayısıyla Özgür Özel'in seçilmesi için organize iş yapmamız mümkün değil. Ömrümde görmemişim bu insanları nasıl organize olayım? Ki zaten benim taraf olmamı gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Hangisi kazanırsa kazansın, zaten beni aday ilan etmişti. Ben divanda değildim. Oyların sayımında yetkim, görevim yoktu. Benim davaya girmeme sebep olan eski ilçe başkanı ve Murat Çultu'nun ifadeleridir." diyerek, beraatini istedi.

"OLASI ŞAİBENİN İÇİNE ASLA GİRMEM"

Sanık Baki Aydöner ise, kendisiyle ilgili ifade veren Tolgahan Erdoğan'a ilişkin konuşarak, "38. Olağan Kurultay'da parti üyesi seçildim. Sonra devir teslimi oldu, parti çeşitli seçimlere girdi. Bir gün sayın savcımız aradı. Ankara Adliye'sine ilk kez geldim ifade için. Tolgahan Erdoğan ve Veysi Uyanık hakkımda ifade vermiş. Guya kurultayda delegeler için katlara çıkmışım. Tolgahan Erdoğan'ı hayatımda hiç görmedim. Ben kurultay tarihinde sadece delegeydim. Özgen Nama ile Marriot otele gittiğimi hatırlamıyorum. Kaldı ki delegelerin olduğu otele niye gideyim? Ki ben o otelde kaldıkıarını bilmiyordum, sonradan öğrendim. Devir teslimde de yoktum. Daha önce sandık görevlisi bile oldum. Olası şaibenin içine asla girmem. Ben kurultaya gidip delege oldum diye nasıl yargılanırım? İBB davasında cezaevine girme sebebim 'Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinir' ifadesinin bulunması. Cezaevine girdiğimde CHP'liydim, çıkarken de öyleydim." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU DİVAN BAŞKANI OLSUN DEDİLER"

Aydöner, savunmasının devamında, "Bir milletvekili beni aradı, 'Kemal bey 'Ekrem bey divan başkanı olsun dedi. Sence bu doğru mu?' diye sordu. 'Bu nasıl oluyor? İyi misin sen?' dedim. 40 yaşımdayım. İlk defa kongrenin ikinci tura kaldığını gördüm. Ben oyumu kullandım, gittim. HTS kayıtlarına da bakılabilir. 3'cü turun sonrasında Özgür Özel seçildi. Ben o salonda yine yoktum. Yine oy verdim gittim." dedi ve beraatini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık makamı, tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mazeretlerin kabulüne, dosyanın gelmiş olduğu aşamada ile yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla tekrar mazeret sunulması halinde mazeretlerin kabul edilmeyeceğine karar verdi.

Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.