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  • SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

SON DAKİKA… Dünya "iklim diplomasisinin" kalbi bugün Türkiye’de atacak… COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yaklaşık 100 ülkenin lideri bugün Antalya’da bir araya geliyor. Zirvede, devlet ve hükümet başkanları iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...
MURATHAN YILDIRIM BETÜL USTA
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SON DAKİKA… Dünya "iklim diplomasisinin" kalbi bugün Antalya'da atacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki tarihi COP31 Liderler Zirvesi, 6 kıtadan devlet başkanlarını bir araya getirecek. COP31 Konferansı'nın en önemli süreci olan Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları dün itibarıyla Antalya'ya gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2 gün sürecek Liderler Zirvesi'ne 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı katılıyor.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

'ADİL GELECEĞE DOĞRU'

Zirvenin sloganı, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi. Açılış programında Başkan Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları yer alacak. COP31 kapsamındaki İki günlük liderler zirvesinde devlet ve hükümet başkanları ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak. Liderler ayrıca ikili görüşmeler ve üst düzey toplantılarda bir araya gelecek.

Liderler Zirvesi kapsamında dört üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2 gün boyunca temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, iklim finansmanına erişim ve kentsel dirençlilik gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak. Ek olarak Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında öne çıkardığı "Sıfır Atık" ve "döngüsel ekonomi" politikaları da liderler düzeyinde ele alınacak.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

ALİYEV ZİRVE İÇİN ANTALYA'DA

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla 8 Kasım günü Karabağ'ı ziyaret etmiş, iki ülkenin cumhurbaşkanı dostluk mesajı vermişti. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ziyaretten 2 gün sonra COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi. Eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte gelen İlham Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Liderler Zirvesi'ne katılacak.

LİDER EŞLERİYLE SIFIR ATIK İTTİFAKI

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın COP31 gündemi "sıfır atık" ve "iklim değişikliğiyle mücadele" olacak. Emine Erdoğan'ın 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte katılacağı toplantıda Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" tanıtılacak.

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SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

GUTERRES'E TEŞEKKÜR ETTİ

Dün Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmeye eşlik eden Emine Erdoğan, daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla Guterres'e teşekkür etti.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

LULA İLE SAMİMİ KUCAKLAŞMA

Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ı kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. İki liderin samimi kucaklaşması dikkat çekti. Erdoğan, Berdimuhamedov ve Rahman görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

6 KITA 95 ÜLKEDEN KATILIM

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılımı bekleniyor. Saat 12.00'de başlaması beklenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, Brezilya Devlet Başkanı ve COP30 Başkanı Lula Da Silva birer konuşma gerçekleştirecek.

ANADOLU ATEŞİ VE SIFIR ATIK SAHNEDE
Programda Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri sunacak. Gösteri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtacak. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak. Gösteri, Liderler Zirvesi'nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık'ı anlatacak Seremonide COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" dinletilecek.

SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

HANGİ ÜLKELER LİDER DÜZEYİNDE KATILIYOR?
COP31'e, lider düzeyinde, Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu'dan katılım olacak.

#ANTALYA #İLHAM ALİYEV #EBRU ŞAHİN #KARABAĞ #SIFIR ATIK HAREKETİ #EMİNE ERDOĞAN #TÜRKİYE

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