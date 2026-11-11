SON DAKİKA… Dünyanın gözü COP 31 Zirvesi’nde! Liderler dünyanın geleceği için Antalya’da...

SON DAKİKA… Dünya "iklim diplomasisinin" kalbi bugün Antalya 'da atacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki tarihi COP31 Liderler Zirvesi, 6 kıtadan devlet başkanlarını bir araya getirecek. COP31 Konferansı'nın en önemli süreci olan Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları dün itibarıyla Antalya'ya gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2 gün sürecek Liderler Zirvesi'ne 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı katılıyor.

'ADİL GELECEĞE DOĞRU'

Zirvenin sloganı, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi. Açılış programında Başkan Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları yer alacak. COP31 kapsamındaki İki günlük liderler zirvesinde devlet ve hükümet başkanları ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak. Liderler ayrıca ikili görüşmeler ve üst düzey toplantılarda bir araya gelecek.

Liderler Zirvesi kapsamında dört üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2 gün boyunca temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, iklim finansmanına erişim ve kentsel dirençlilik gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak. Ek olarak Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında öne çıkardığı "Sıfır Atık" ve "döngüsel ekonomi" politikaları da liderler düzeyinde ele alınacak.