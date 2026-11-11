YÖK Başkanı Özvar’ın COP31 temasları: Bilimsel iş birliği diplomasisi!

Özvar, Science Europe heyeti ve CGIAR İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi ile bir araya gelirken, COP31 Mavi Alan'daki Yükseköğretim Kurulu pavilyonunda Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı'nı da ağırladı. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile de görüştü.

AVRUPA'DAKİ ARAŞTIRMA KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İMKâNLARI ELE ALINDI

Özvar, Avrupa'da bilimsel araştırmaları destekleyen ve yürüten kuruluşları bir araya getiren Science Europe heyetiyle görüştü. 2011 yılında kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan Science Europe ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Avrupa'daki araştırma kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) ile güçlü kurumsal iş birliği bulunan Science Europe heyetine Türk yükseköğretim sisteminin yapısı hakkında bilgi veren Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin araştırma, eğitim ve müfredat çalışmalarını akademik özgürlük ve kurumsal özerklik çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.