YÖK Başkanı Özvar'ın COP31 temasları: Bilimsel iş birliği diplomasisi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, COP31 kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde uluslararası bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.
Özvar, Science Europe heyeti ve CGIAR İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi ile bir araya gelirken, COP31 Mavi Alan'daki Yükseköğretim Kurulu pavilyonunda Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı'nı da ağırladı. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile de görüştü.
AVRUPA'DAKİ ARAŞTIRMA KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İMKâNLARI ELE ALINDI
Özvar, Avrupa'da bilimsel araştırmaları destekleyen ve yürüten kuruluşları bir araya getiren Science Europe heyetiyle görüştü. 2011 yılında kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan Science Europe ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Avrupa'daki araştırma kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.
Avrupa Üniversite Birliği (EUA) ile güçlü kurumsal iş birliği bulunan Science Europe heyetine Türk yükseköğretim sisteminin yapısı hakkında bilgi veren Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin araştırma, eğitim ve müfredat çalışmalarını akademik özgürlük ve kurumsal özerklik çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.
LİBYA İLE YAPAY ZEKA, ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE MESLEKİ EĞİTİM GÖRÜŞÜLDÜ
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, COP31 kapsamında Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı ile de bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye'deki Libyalı öğrenci sayısının artırılması, Libya hükümeti tarafından burslandırılan öğrencilere özel kontenjan ayrılması ve Libyalı misafir araştırmacıların Türkiye'de devam eden akademik projelere dahil edilmesi konuları değerlendirildi.
İki ülke arasında başta yapay zeka olmak üzere stratejik alanlarda akademik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımına yönelik imkanlar da ele alındı.
SOMALİ İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ
Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında iklim değişikliği alanında geliştirilebilecek iş birliklerini değerlendirdi.
Türkiye'nin bugüne kadar Somali'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Jama, yaklaşık 10 bin Somalilinin Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğunu ve bu mezunların bugün Somali'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda ülkelerinin yeniden yapılanmasına katkı sunduğunu ifade etti.
Özvar, Türk üniversitelerinin bilimsel birikimlerinin, araştırma kapasitelerinin ve geliştirdikleri teknolojik çözümlerin Somali ile paylaşılması konusunda destek verebileceklerini belirtti.
Görüşmede ayrıca Somalili öğrencilerin özellikle iklim değişikliği alanında lisansüstü eğitim alabilmelerine yönelik imkânların oluşturulması istişare edildi.