Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

Malatya'da meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi.

Malatya’daki helikopter kazası Türkiye’yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Malatya'da kaza kırıma uğrayan ve 4 askerimizin şehit düştüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Çelik paylaşımında, "Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verdi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

NUMAN KURTULMUŞ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, "Malatya'da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun." İfadelerine yer verdi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaza kırıma ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Tekin, "Malatya'da askerî bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR: ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

BAKAN KURUM: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kaza kırıma ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: RABBİM MEKANLARINI CENNET EYLESİN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 4 askerimizin şehit olduğu kaza kırıma ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK: KIYMETLİ AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak paylaşımında, "Malatya'da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

#ÖMER ÇELİK #MALATYA

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