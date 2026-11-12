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Bakan Fidan'dan COP31 Liderler Zirvesi paylaşımı: “Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Bakan Fidan'dan COP31 Liderler Zirvesi paylaşımı: “Çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir" ifadesine atıfta bulunan Bakan Fidan, “Türkiye olarak bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi yönünde üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 21:40 Son Güncelleme: 12 Kasım 2026 21:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümünün tamamlandığını belirten Fidan, dünyanın dört bir yanından karar alıcıları ve sivil toplum mensuplarını bir araya getiren bu önemli etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir" ifadesine atıfta bulunarak, "Türkiye olarak bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi yönünde üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.