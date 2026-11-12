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Bakan Göktaş: “Aile politikalarımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz"

Bakan Göktaş: “Aile politikalarımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İklim Politikası Çerçevelerinde Ayrıştırılmış Demografik Veri Kullanımının Hızlandırılması" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. "Aile ve Nüfus On Yılı'nda, değişen nüfus yapısını dikkate alarak aile politikalarımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz.” diyen Bakan Göktaş, iklim değişikliğinin toplumların demografik yapısını dönüştürdüğünü vurguladı.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 19:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) işbirliğiyle Likya Salonu'nda düzenlenen "İklim Politikası Çerçevelerinde Ayrıştırılmış Demografik Veri Kullanımının Hızlandırılması" başlıklı etkinliğe katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini değerlendirirken sıcaklık artışının, emisyonların ve afet risklerinin titizlikle ele alındığını ancak bu risklerin en çok kimleri ve ne ölçüde etkilediğini görmenin de en az bunlar kadar önemli olduğunu söyledi.

Etkili politikaların güvenilir bilgiyle başladığını, bu nedenle ayrıştırılmış demografik verileri, iklim eyleminin vazgeçilmez aracı olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, demografik veriyi değerli kılan şeyin ise iklim ile nüfus arasındaki iki yönlü ilişki olduğunu belirtti. Göktaş, iklim değişikliğinin toplumların demografik yapısını dönüştürdüğünü vurgulayarak, Dünya Bankasının öngörülerine göre 2050 yılına kadar 216 milyon kişinin iklim değişikliği nedeniyle kendi ülkesi içinde yer değiştirmek zorunda kalabileceğini aktardı. Bu hareketliliğin, kırsal nüfusun azalmasından kentlerin hızla büyümesine, hane yapılarından bakım düzenine kadar toplumsal yaşamın pek çok yönünü yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu: "Nüfusun yapısı, iklim risklerinin nasıl hissedileceğini belirliyor. Aynı sıcak hava dalgası, genç nüfuslu bir şehirde başka, yaşlanan bir toplumda başka sonuçlar doğuruyor. Aynı kuraklık, geçimini tarımdan sağlayan bir bölgede ekonomik bir sarsıntıya dönüşebilir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, bugün dünyada 3 milyar 300 milyon ila 3 milyar 600 milyon insan iklim değişikliğine karşı yüksek düzeyde kırılgan koşullarda yaşıyor. Bu kırılganlık yaşa, gelire, hane yapısına ve yaşanılan yere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Ayrıştırılmış veriler sayesinde bu farklılıkların hangi bölgelerde yoğunlaştığını ve nasıl bir müdahale gerektirdiğini belirleyebiliriz. Aksi halde, değişen bir toplumu dünün haritasıyla yönetmeye çalışırız."