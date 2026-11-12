Bakan Kacır: “Elektrikli ve hibrit araç sayısını 16 milyona çıkarmayı hedefliyoruz”

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ÜRETKEN YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"



Türkiye'nin sanayide karbon emisyonlarını azaltma, enerji ve kaynak verimliliğini artırma ve temiz ve ileri teknolojilerdeki kapasitesini genişletme konusunda kararlı olduğunu belirten Kacır, 2040 yılı hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: "2040 yılına yönelik hedeflerimiz, bu alandaki iddiamızın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Elektrikli ve hibrit araç sayısını 1,4 milyondan 16 milyona çıkarmayı, güneş ve rüzgar enerjisinde toplam kurulu gücümüzü 43 gigavattan 175 gigavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca enerji santrallerinde batarya depolama kapasitesi oluşturmayı ve 10 gigavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı amaçlıyoruz." Bu hedeflere ulaşılmasının büyük ölçekli yatırımlar, teknolojik uzmanlık ve sürdürülebilir uluslararası işbirliği gerektireceğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin yeşil dönüşümü sanayi rekabetçiliğini güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti. Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığının, küresel iklim gündeminde somut uygulamalara öncelik verme kararlılığını yansıttığını belirten Kacır, özellikle sürdürülebilir sanayi gelişimi için gerekli yatırım ve teknolojilerin ön plana çıkarılacağını söyledi. Kacır, iklim hedeflerine ulaşılması için hükümetler ile özel sektör arasında yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel hedeflerle değil, sanayinin geleceği ve uzun vadeli ekonomik kalkınmayla da bağlantılı olduğunu anlattı.