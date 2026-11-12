Bakan Kacır: “Elektrikli ve hibrit araç sayısını 16 milyona çıkarmayı hedefliyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Özel Resepsiyonu'nda konuştu. Küresel ticaret ve yatırım eğilimlerinin değişmeye devam ettiğini belirten Kacır, “Elektrikli ve hibrit araç sayısını 1,4 milyondan 16 milyona çıkarmayı, güneş ve rüzgar enerjisinde toplam kurulu gücümüzü 43 gigavattan 175 gigavata yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) "Türkiye'den Dünyaya En İyi Uygulama Örnekleri" girişiminin tanıtıldığı COP31 Özel Resepsiyonu'nda konuştu.
Küresel ticaret ve yatırım eğilimlerinin değişmeye devam ettiğini belirten Kacır, sanayi gücü, çeşitlendirilmiş üretim kapasitesi ve güvenilir uluslararası ortaklıkların uzun vadeli ekonomik dayanıklılık ve rekabet gücü açısından giderek önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üretim kapasitesini genişlettiğini, altyapısını modernleştirdiğini ve teknolojik yetkinliklerini güçlendirdiğini anlatan Kacır, ülkenin önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini ifade etti.
Kacır, Türkiye'nin ticari araçlar, beyaz eşya ve çelik başta olmak üzere geniş bir sanayi ürünleri yelpazesinde Avrupa'nın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sanayi altyapımızın çeşitliliği ve uluslararası ticaretimizin ulaştığı boyut, Türkiye'yi Avrupa, Asya ve ötesindeki pazarlara hizmet veren önemli bir üretim ve tedarik merkezi haline getirdi. Mal ihracatımız 2002'de 36 milyar dolarken bugün 285 milyar doların üzerine çıktı." Uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sanayi kapasitesinin genişletilmesinde, rekabet gücünün artırılmasında ve Türk üretiminin küresel pazarlarla buluşturulmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Kacır, yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvene değer verdiklerini ve onları kalkınma sürecinin uzun vadeli ortakları olarak gördüklerini dile getirdi.