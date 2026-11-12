Bakan Kurum’dan COP31’e özel film paylaşımı! ‘Konuşmamız Lazım’

COP31 Başkanı Kurum, 'Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı' mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi.