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Bakan Memişoğlu: “Dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Bakan Memişoğlu: “Dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında gerçekleştirilen Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca kişinin yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kaldığını, bu durumun özellikle kadın ve çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 17:49

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye COP31 Başkanlığı, Tanzanya, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Temiz Yemek Pişirme İttifakı işbirliğinde gerçekleştirilen "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde karşılıklı dayanışma ve ortak kalkınmayı esas aldığını belirten Memişoğlu, kıtanın sorunlarına Afrikalıların öncülüğünde çözümler üretilmesini desteklediklerini ifade etti. Tanzanya ile dostluğun Türkiye-Afrika ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Tanzanya ziyaretinde Afrika ülkelerine yönelik, "Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor." sözlerini hatırlattı.

Memişoğlu, Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretlerin Türkiye'nin Afrika kıtasına ve kıtayla işbirliğine verdiği önemin somut göstergesi olduğunu kaydetti. Sağlığın korunmasının ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Memişoğlu, geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin özellikle kadın ve çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekti. Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz. Koruyucu sağlık alanında da birikimimizi paylaşmaya hazırız." Temiz pişirme yöntemlerine erişimin artırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Gelin bilgimizi, imkanlarımızı ve sorumluluklarımızı bu hedef etrafında birleştirelim. Annelerin güvenle yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu, her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.