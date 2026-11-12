Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele için Antalya Eylem Planı’nı başlatıyoruz

'İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Glasgow'da 2021'de düzenlenen COP26'da, 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurma ve tersine çevirme yönünde ortak bir taahhütte bulunulduğunu ve Türkiye'nin de bu bildirgenin imzacıları arasında yer aldığını söyleyen Yumaklı, "Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü maalesef artık yangınlarından meydana gelmektedir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle hedefimiz, geçerliliğini koruyor ancak ona ulaşmak için daha fazla ölçeğe, aciliyete ve uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

TÜRKİYE, AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DAN İLERİ

Bakan Yumaklı, son çeyrek asırda ormancılıkta kapsamlı bir seferberlik yürütüldüğüne işaret eden Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla 2002- 2025 yıllarında 8,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. FAO'nun 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi'ne göre Türkiye, 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almıştır" dedi. Türkiye için meselenin sadece ağaç dikmek olmadığını belirten Bakan Yumaklı, ağaçlandırmayı, bozulmuş ormanların iyileştirilmesi ve erozyonla mücadeleyle birlikte ekosistem restorasyonu anlayışıyla yürüttüklerini kaydetti.