Başkan Erdoğan ile özçekim yaptığı anlar zirveye damga vurmuştu: O isim A Haber’e konuştu!

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"BU BENİM KLASİĞİM"

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bence bu muhteşem bir COP olacak. Çıkacak sonuçlar için heyecanlıyız" dedi.

Zirve sonrası gündem olan özçekim hakkında konuşan konuk lider, "Aslına bakarsanız bu benim bir klasiğim. Katıldığım her zirvede özçekim yaparım. Başkan Erdoğan'a sabrı için teşekkür ederim, ondan rica ettim ve beni kırmadı." İfadelerini kullandı.