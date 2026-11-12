Başkan Erdoğan ile özçekim yaptığı anlar zirveye damga vurmuştu: O isim A Haber’e konuştu!
Pasifik ülkesi Palau'nun Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., COP31 Liderler Zirvesi'ne damga vuran Başkan Erdoğan ile ‘özçekim’ anını A Haber’e anlattı. Konuk lider, “Rica ettim ve beni kırmadı. Teşekkür ederim” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
KARŞILAMAYA DAMGA VURDU
COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderlerden Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., karşılamada Başkan Erdoğan ile tokalaşmasının ardından telefonunu çıkararak özçekim yaptı.
"BU BENİM KLASİĞİM"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bence bu muhteşem bir COP olacak. Çıkacak sonuçlar için heyecanlıyız" dedi.
Zirve sonrası gündem olan özçekim hakkında konuşan konuk lider, "Aslına bakarsanız bu benim bir klasiğim. Katıldığım her zirvede özçekim yaparım. Başkan Erdoğan'a sabrı için teşekkür ederim, ondan rica ettim ve beni kırmadı." İfadelerini kullandı.