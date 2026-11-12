Başkan Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Kongo ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti'nin özellikle ticaret ve yatırımlar alanındaki iş birliğinde iyi bir ilerleme sağladığını, iki ülkenin potansiyelini harekete geçirecek adımlar için çalıştıklarını, ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Kongo Havzası başta olmak üzere biyoçeşitliliğin korunması çabalarının kıymetli olduğunu, Türkiye olarak COP31 Dönem Başkanlığı için geliştirdikleri "İklim Uygulama Köprüsü" girişiminin, sorunların çözümüne fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

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