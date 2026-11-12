Başkan Erdoğan’dan ‘küresel hareket’ çağrısı: Dünyanın geleceği için elimiz kolumuz bağlı oturamayız

Başkan Erdoğan Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzü, tek bir bahçesi var, o da yeryüzüdür. Başka denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yok. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. 31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantımızdan bu yana fikrî zemindeki başarıyı uygulama noktasında neticelendiremedik. Önümüzde iki seçenek var: Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik. Türkiye olarak COP31 başkanlığını tam da bu anlayışla üstlendik. Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü, korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki son fidanı toprağa dikin' anlayışını düstur edinen bir milletiz. Atalarımız 'Yaş kesen baş keser' diyerek sağlıklı bir ağacı yok yere kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer olduğunu ifade etmiştir. Ekmeği bereket, suyu aziz, ağacı hayat olarak gören bir kültür, bizim çevre ve iklim politikalarımızın pusulasıdır. Türkiye olarak meseleye işte bu nazarla bakıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede mesuliyetlerimizi layıkıyla yerine getiriyor, sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz. Şu gerçeğin hepimiz bilincindeyiz, 'böyle gelmiş böyle gider' diyemeyiz. Eli kolu bağlı oturamayız.

Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerimizi karbonsuzlaştırma rotasında yeniden yapılandırıyor, ekonomimizin bütün sektörlerinde yeşil dönüşümü esas alıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırıyor, enerji verimliliğini yükseltiyor, temiz ulaşım çözümlerini yaygınlaştırıyoruz. Kurulu elektrik gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Yürürlüğe koyduğumuz İklim Kanunu ile bu yapısal dönüşümün hukuki ve kurumsal zeminini güçlendirdik. COP31 Başkanlığımız kapsamındaki iklim eylem dönemini de işte bu kuşatıcı anlayışla hazırladık

Gelin, Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim. Adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım. Bu hafta yapacağımız istişarelerle bu konferansın uzlaşı ve somut ilerleme açısından güçlü bir örnek teşkil etmesini sağlayalım. Daha önemlisi; ekolojiyi ekonomiye feda eden tamahkâr zihniyete artık "dur" diyelim. İnsanlık olarak bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz; insan ve tabiat arasında imzalanacak evrensel merhamet mutabakatıdır. Dünya yaşanamaz bir yer olmadan, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras; daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz. İnanıyorum ki istikbalimizin teminatı olan gençler, bizim açtığımız yoldan yürüyerek bu hedefe doğru emin adımlarla ilerleyecek. Liderler olarak bizim siyasi düzeyde göstereceğimiz kararlılık ise bu kutlu yolculukta gençlerimizin önünü açacak. Her birinize insanlık adına bu hedefe gönül verdiğiniz, samimiyetle destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.



GAZZE'DE GADDARLIK SONA ERDİRİLMELİ



Başkan Erdoğan konuşmasında Gazze'ye değindi: Silahlı çatışmaların yol açtığı ağır faturayı insanların yanı sıra tabiat da ödüyor. Bunun en canlı örneği Gazze. Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kırımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi, biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi. Biz bugün İsrail'den konteyner istiyoruz ama şu anda Gazze'de oradaki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiler. Bunlar insan değil mi? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar suların içinde, bu kış koşullarında çoğu zaman annebabasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlık adına utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Antalya'dan hep birlikte insanlığın ortak vicdanına tercüman olarak şu çağrıyı yapmamız gerektiğine inanıyorum: Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak; zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhâl izin verilmeli. Bu tecrit politikası son bulmalı. Bu zulüm, gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir.



LEYEN'E 'MAŞALLAH, NASILSINIZ?'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan arasındaki sohbet kameralara yansıdı. Leyen'in elini sıkan Erdoğan, İngilizce konuşarak "Good morning, maşallah. How are you?" (Günaydın, maşallah. Nasılsınız?) diyerek hatırını sordu. Gülerek karşılık veren Leyen "Çok iyiyim" diye karşılık verdi.



Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile aile fotoğrafının çekiminin yapılacağı salona birlikte yürüdü.



GUTERRES: HER ÜLKE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim eylemi, termometredeki rakamlar üzerine bir mücadeleden daha fazlasıdır. Hayatlarımız ve çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Fosil yakıt sektörü, gezegenimizi yok ederken hala devasa karlar elde etmeyi sürdürüyor. Gelişmiş ülkeler, 2035'e kadar yılda en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanmasına öncülük etmeli ve o tarihe kadar uyum finansmanını en az üç katına çıkarmak için net aşamalar içeren somut planlar ortaya koymalı. 1,3 trilyon dolarlık hedef, gelişmekte olan ülkelere akan gerçek bir finansman haline gelmelidir ve bu, her finansman kaynağının üzerine düşen görevi yerine getirmesini gerektiriyor. Her ülke üzerine düşen görevi yerine getirmeli.Gelişmiş ülkeler emisyonlarını daha hızlı azaltmalı ve söz verdikleri finansman ve teknolojiyi sağlamalı. Son 3 ayda en büyük 9 petrol şirketi 95 milyar dolar kar elde etti. Kirliliğe neden olanlar bedelini ödemeli.



6 KITADAN 102 ÜLKE 72 BAŞKAN KATILDI

Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne 6 kıtadan 102 üst düzey katılım oldu. Bunlardan 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı seviyesinde gerçekleşti. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarından bazıları Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ermenistan Başbakanı Paşinyan oldu. Ayrıca 8 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı, 2 veliaht prens, 1 prens, 1 meclis başkanı, 4 özel temsilci zirvede ülkelerini temsil etti. Zirveye uluslararası organizasyonlar da büyük ilgi gösterdi. 7 uluslararası kuruluşun başkanı COP31'de hazır bulundu.





LULA SARILDI

Salondaki en sıcak ve samimi görüntülerden biri de Başkan Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva karşılaşında yaşandı. Lula salona girer girmez Başkan Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan ise "Brezilya'ya gideceğim" dedi.



BAŞKAN'LA SELFIE

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Palau'nun Devlet Başkanı Surangel Whipps'in Başkan Erdoğan'la selfie çektiği anlar ekranlara yansıdı.







RUM KESİMİ LİDERİNE SOĞUK DUŞ

BAŞKAN Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamadı. Rum basını "Antalya'da küçümsendik" manşetleri attı.





'MERHABA GARDAŞIM'

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev salona girince "Merhaba Gardaşım" dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Guterres'e Başkan Erdoğan'o işaret ederek "Biz kardeşiz" dedi.





ZEYTİN FİDANI DİKTİ

Başkan Erdoğan, zirve öncesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör