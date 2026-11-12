Bilal Erdoğan, Beyrut’ta dini toplulukların temsilcileriyle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, başkentteki ziyaretleri kapsamında Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile bir araya geldi. Heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun da yer aldı.

Müftülükteki görüşmede Deryan, Türk heyetinin ziyaretinin uzun süredir beklendiğini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkati çekti.

Türkiye'nin kriz dönemlerinde Lübnan'ın yanında durduğunu söyleyen Deryan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın daha da geliştirilmesini, işbirliğinin önceki dönemlerden daha ileri taşınmasını istediklerini kaydetti.

Türk tarafıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve ortak etkinliklere katıldıklarını belirten Deryan, bu tür ziyaretlerin Lübnan halkının direncini güçlendireceğini ifade etti.

Çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini ancak kendisini en huzurlu hissettiği yerlerden birinin İstanbul olduğunu anlatan Deryan, kentin insanlarını, tarihini ve tarihi eserlerini sevdiğini söyledi.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Deryan, ülkenin her türlü felaketten korunması için dua ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel selamlarını iletti. Müftü ayrıca Mekke Anlaşması'nı desteklediklerini vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan da Lübnan'a uzun zamandır gelmek istediğini ve ziyaretin bir anlamda hasret gidermek olduğunu söyledi.

Ziyaretle Türkiye'nin Lübnan'da daha iyi tanınmasını ve Türkiye'nin desteğinin hatırlatılmasını amaçladıklarını kaydeden Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletmek için burada olduklarını belirtti. Erdoğan, "Türkiye her zaman Lübnan'ın yanındadır. Lübnan'a destek vermeye hazırız." dedi.

Lübnan'ın güzel bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, Lübnanlıların birlik olması gerektiğini vurguladı.

BEYRUT RUM ORTODOKS METROPOLİTİ İLE DE GÖRÜŞME

Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Beyrut Rum Ortodoks Metropoliti Elias Audi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'den Lübnan'a dostluk göstergesi olarak geldiklerini belirterek, "Ortak tarihimiz, kültürümüz ve komşuluğumuz var. İki ülke arasında kardeşçe ve dostane ilişkiler sürdürüyoruz." diye konuştu.

Lübnan'ın geleceğini, ülkenin ve bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları ve Türkiye'nin dost bir komşu olarak Lübnan'ın iyiliğine nasıl katkı sunabileceğini konuştuklarını kaydeden Erdoğan, eğitimin çocukların ve yeni nesillerin geleceği açısından taşıdığı öneme de değindi.

Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında olacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın iyiliği için çalışan bir güç olmayı sürdüreceğini ifade etti.

LÜBNAN BAŞBAKAN YARDIMCISI TARIK MİTRİ İLE GÖRÜŞME

Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti daha sonra, Hükümet binasında Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile de bir araya geldi.