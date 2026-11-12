Bilal Erdoğan, Beyrut’ta Lübnanlı siyasilerle görüştü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki temasları kapsamında Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ile bir araya geldi. Heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun da yer aldı.

Müstakbel Hareketi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Canbolat'ı ziyaret etti.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin bölgede diyalog ve istikrarın güçlendirilmesinde oynadığı rolün önemine dikkati çekerek Ankara'nın Lübnan'ın istikrarını ve egemenliğini desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin Lübnan'ın istikrarını ve egemenliğini desteklediğini vurgulayan Canbolat, iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini temenni etti.

Canbolat ile görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığına geçen Erdoğan ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Lübnan ve bölgedeki genel durumun yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın, görüşme sırasında Berri'ye bir hediye takdim ettiği belirtildi.