Cevdet Yılmaz: “Afrika, sürdürülebilir büyüme için muazzam fırsatlar sunmaktadır”

Cevdet Yılmaz, Afrika'nın küresel sera gazı emisyonlarına çok az katkıda bulunmasına rağmen, iklim değişikliğinin etkilerinden orantısız bir payı üstlendiğini söyledi. Kuraklık ve sellerin, tarımsal üretimi, geçim kaynaklarını ve altyapıyı tehdit ederken, sınırlı enerji erişimi ve finansman kısıtlamalarının ekonomik kalkınmayı engellemeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Afrika, sadece zayıf taraflarıyla tanımlanmamalıdır. Dünyanın en genç nüfusuna, muazzam yenilenebilir enerji potansiyeline ve giderek artan endüstriyel hedeflere sahip olan Afrika, sürdürülebilir büyüme için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Ortak görevimiz, iklim eylemlerinin bu fırsatları kısıtlaması yerine desteklemesini sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, Afrikalı liderlerin, Nairobi Deklarasyonu ve Addis Ababa Deklarasyonu ile ortak bir gündem ortaya koyduğunu hatırlatarak, dirençli tarım, su sistemleri ve küçük çiftçinin korunmasının aynı zamanda gıda güvenliğine, istihdama ve toplumsal istikrara yatırım olduğunu, iklim finansmanının bu alanlara yönlendirildiğinde hem insanları koruduğunu hem de kalkınmayı hızlandırdığını ifade etti.