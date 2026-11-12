COP31’de uluslararası iş birliği: Üst düzey iklim eylemi toplantısı yapıldı!

KÜRESEL HEDEF

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlatılan ve uluslararası alanda yaygınlaştırılan Sıfır Atık Hareketi'nin COP31 kapsamında küresel iklim gündemindeki yeri de ele alındı. Toplantıda, atıkların azaltılması ve geri dönüşümün yanı sıra üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetim anlayışının geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmaması, iklim değişikliğiyle mücadelede bütüncül bir politika olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ORTAK EYLEM

Sıfır Atık Vakfı tarafından yapılan değerlendirmede, COP31 kapsamında farklı ülkelerden karar vericiler, uzmanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri arasında diyalog ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Sıfır Atık Müzesi'nde gerçekleştirilen buluşmanın, sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin somut iklim eylemlerine dönüştürülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör