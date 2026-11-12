Depremle yıkılan Düzce model şehir oldu

Marmara Depremi'nden sonra 12 Kasım 1999'da yaşanan Düzce Depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 7.2 büyüklüğünde 30 saniye süren depremde 845 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 948 kişi yaralanmış, binlerce yapı da hasar görmüştü. Düzcede 12 bin 939 ev ağır, 10 bin 968 konut orta, 13 bin 70 konut az hasarlı olarak tespit edildi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ne göre yapı stoğunun yüzde 80'i hasar gördü.

YATAY MİMARİYE GEÇİLDİ

Deprem sonrası yatay mimariye geçen Düzce, kat sınırıyla sıkı denetimler ve doğru imar planlarını hayata geçirdi. Aradan geçen 27 yılda güvenli yapılaşma ve ekonomik kalkınma modelleriyle güven veren ve yaşamak için tercih edilen şehirler arasına girdi.

Deprem gerçeğini unutmadıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yüksek katlı binalara son verdiklerini belirterek, "Bugün Düzce'de zemin artı 4 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Bölgenin zemin özelliklerine göre bazı alanlarda daha düşük kat sınırları uyguluyoruz. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği yatay mimari anlayışının en başarılı örneklerinden birini Düzce'de hayata geçirmemizi sağladı" dedi.

YÜZDE 75-80'İ YENİLENDİ

Yapı stoğunun yüzde 75-80'i yenilendiğini dile getiren Özlü, "Yapılar deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edildi. Bilimsel zemin etütleri, sıkı denetimler ve doğru imar planlarıyla insan hayatını önceleyen, nefes alan, planlı ve dirençli bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem de bu yaklaşımımızın doğruluğunu bir kez daha gösterdi. O gün can kaybı yaşanmaması, aldığımız tedbirlerin somut sonucudur.

KENT GÖÇ ALMAYA BAŞLADI

ÖZLÜ, Düzce'deki kamu binalarının neredeyse tamamının 1999 depreminden sonra inşa edildiğine değinerek, üniversitelerden hastanelere, okullardan sağlık ocaklarına kadar birçok kamu binasının deprem sonrası dönemde yapıldığını ifade etti. Depremlerin ardından hızlı şekilde göç veren, yaklaşık 140 bin kişilik nüfusa sahip kent, aradan geçen 27 yılda göç almaya başlayarak nüfusunu 415 bine çıkardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör