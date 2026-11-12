Dışişleri’nden İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hastane saldırısını sert bir dille kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi şehit eden ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."