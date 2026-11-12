Dolandırıcılık iddiasıyla karşı karşıya geldiler
2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nden aday olan B.A. ile Muhammed Yardımcı arasındaki ticari anlaşmazlık dolandırıcılık iddiasına dönüştü. Yardımcı, B.A.'nın ortaklık ve kazanç vaadiyle kendisinden toplam 2 milyon 400 bin lira aldığını, ancak ortaklığın gerçekleşmediğini ve parasının iade edilmediğini öne sürdü. İcra takibine hazırlanan Yardımcı, B.A.'nın ağabeyini de tahsilat süreciyle ilişkilendirerek başka mağdurların bulunduğunu iddia etti.
Haber Girişi