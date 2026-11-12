Dolandırıcılık iddiasıyla karşı karşıya geldiler

Dolandırıcılık iddiasıyla karşı karşıya geldiler
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nden aday olan B.A. ile Muhammed Yardımcı arasındaki ticari anlaşmazlık dolandırıcılık iddiasına dönüştü. Yardımcı, B.A.'nın ortaklık ve kazanç vaadiyle kendisinden toplam 2 milyon 400 bin lira aldığını, ancak ortaklığın gerçekleşmediğini ve parasının iade edilmediğini öne sürdü. İcra takibine hazırlanan Yardımcı, B.A.'nın ağabeyini de tahsilat süreciyle ilişkilendirerek başka mağdurların bulunduğunu iddia etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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