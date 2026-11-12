Emine Erdoğan lider eşleriyle yüksek düzeyli toplantıda buluştu sıfır atığı anlattı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Antalya'da "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı" düzenlendi. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, böylesine geniş bir katılımın, ortak irade gücünü gösterdiği kadar üstlendikleri sorumluluğun büyüklüğünü de hatırlattığınıbelirterek, "On yıllardır iklim zirvelerinde sıcaklık artışını, kuraklığı, orman kayıplarını konuşuyor, bilim insanlarının uyarılarını dinliyoruz. Bu çabalar kuşkusuz küresel bir bilinç oluşturdu. Ancak artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür" dedi. Asıl meselenin, ne yapılacağını bilmemek değil, bilinenleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, COP31'i bir aksiyon COP'u olarak tanımlamamızın sebebi budur. Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz. 9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir. Evlerde başlayan farkındalık, bugün okullardan belediyelere, kamu kurumlarından fabrikalara uzanan bir sisteme dönüştü."

GERİ DÖNÜŞÜM DEĞERLİ

Geri dönüşümün değerli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Başarımızı yalnızca geri kazandığımız atıkla değil, oluşmasını önlediğimiz atıkla da ölçmeliyiz. Daha az kaynakla daha yüksek yaşam kalitesine ulaşmak, kalkınma anlayışımızın merkezinde yer almalı. Doğal kaynaklarımız üzerindeki baskının önemli bir bölümü, küresel üretim ve tüketim modellerinden doğuyor. Geleceğin teknolojilerini geçmişin israf alışkanlıkları üzerine inşa edemeyiz. Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin sorumluluğu da küresel olmalıdır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Küresel Sıfır Atık İttifakı, bu ortak sorumluluğu kalıcı işbirliklerine dönüştürme irademizin bir ifadesidir. İttifakımızla güçlü bir işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel Sıfır Atık İttifakı ile bu çalışmaların daha geniş coğrafyalara ulaşmasını, ülkeler arasında yeni işbirlikleri kurulmasını teşvik edeceğiz" diye konuştu.



LİDER EŞLERİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ortak çalışma daveti Burada bulunan her bir lider eşinin, bu dönüşüme önemli katkılar sunabilecek bir etki alanı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Lider eşleri, toplumların farklı kesimlerine ulaşabiliyor. Kamu kurumlarını, sivil toplumu ve iş dünyasını ortak amaçlar etrafında bir araya getirebiliyor. Küçük bir yerel girişime verilen destek, çok daha geniş bir değişimin başlangıcı olabiliyor. Bu nedenle, lider eşlerini, Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın etkin paydaşları olmaya, ülkelerinin tecrübelerini ve başarılı uygulamalarını bu ortak çalışmaya taşımaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇOK SAYIDA LİDER EŞİ KATILDI

Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından Brezilya Devlet Başkanının eşi Janja Lula da Silva, Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi Ziroat Mirziyoyeva, Mikronezya Devlet Başkanının eşi Ancelly Simina, Maldivler Devlet Başkanının eşi Sajidha Mohamed, Mozambik Devlet Başkanının eşi Gueta Selemane Chapo, KKTC Cumhurbaşkanının eşi Nilden Bektaş Erhürman, Burundi Hükümet Başkanının eşi Francine Ntakarutimana, Bangladeş Başbakanının eşi Zubaida Rahman, Pakistan Başbakanının gelini Zainab Suleman, BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ve BM Habitat İcra Direktörü Ancaludia Rossbach'in de aralarında bulunduğu lider eşleri birer konuşma yaptı. Toplantıya katılan lider eşleri daha sonra Emine Erdoğan'la ayaküstü uzun süre sohbetlerde bulundu.



ÜNLÜ OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile bir araya geldi. Etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

ZİRVENİN AÇILIŞINDA ÇEVRE TEMALI SEREMONİ

COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında çevre temalı dans gösterisi büyük beğeni topladı. Anadolu Ateşi'nin Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide birleştirdiği gösterisi de konuklardan alkış aldı. Açılış töreninde Türkiye'nin mesajlarını içeren "Uygulama COP'u" filmi gösterildi. Zirvenin şarkısı olan "Let's COP" liderlerin beğenisine sunuldu.

YILMAZ'DAN COP31'DE DİPLOMASİ MARATONU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulundu. Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderle bir araya geldi.

'DÜŞÜK KARBONLU SANAYİ FİNANSMANI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturumda konuştu. Türkiye'nin, güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmayı ve küresel üretim ile ticaretteki konumunu güçlendirmeyi başardığını kaydeden Kacır, düşük karbonlu sanayi teknolojilerinin kullanımını hızlandırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını vurguladı.



SAVAŞTA ÖLDÜRÜLEN 168 MASUM ÇOCUK UNUTULMADI

İRAN'ın Minab Kenti'nde İsrail ve ABD saldırısında katledilen 168 masum çocuk, COP31 Zirvesi'ndeki İran Pavilyonu'nda anıldı. Çocuklar için hazırlanan sergi çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi. Temsili okul çantaları arasında 'İsrail ve ABD tarafından öldürüldüler' yazılı çerçeve yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör