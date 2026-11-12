Emine Erdoğan’dan COP31 marjında önemli görüşmeler

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pope ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizin odağında Gazze vardı. Yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin korunması ve insani yardıma erişimi için uluslararası işbirliğiyle atılabilecek adımları değerlendirdik."

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma ve bu alanda ortak çalışma imkanları üzerine görüşlerimizi paylaştık."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör