FETÖ firarisi Şadan Sakınan için karar: Tutukluluk halinin devamı!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.S., Ankara Adliyesi'nde eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın katibi olarak görev yaptığı dönemde Sakınan'ı tanıdığını söyledi. FETÖ mensuplarının 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını önceden ele geçirdiği iddiasına ilişkin soruşturmanın Sakınan tarafından yürütüldüğünü belirten S.S., soruşturmanın yürütülme sürecine dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Tanık İ.D. de 1994 yılında hakim olarak görev yaptığı ilde Sakınan ile tanıştıklarını anlatarak, birlikte bir ya da iki kez "sohbet" olarak adlandırılan toplantılara katıldıklarını kaydetti. İ.D., "Şadan Bey'in Ankara'ya gittikten sonra cemaate mesafeli durduğunu duymuştum" dedi.

Tanık beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, Sakınan'ın üzerine atılı suçun cezasının üst sınırı ve kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan sanık Sakınan kaçma iradesinin hiçbir zaman olmadığını belirterek, evinde yakalandığını hatırlattı. Sakınan, tahliyesini talep etti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Şadan Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ocak 2027 tarihine erteledi.

'OLAYIN GEÇMİŞİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önce Ankara ve Konya Cumhuriyet başsavcıvekilliği görevlerinde bulunan Sakınan'ın, FETÖ'nün KPSS sorularını usulsüz yollarla ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtması ve bu kişilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmaları örgütün emir ve talimatları doğrultusunda manipüle ettiği belirtildi. Sakınan'ın, bilgi ve belgeleri saklamak veya yok etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ifade edildi. Açıklamada, FETÖ'ye üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen toplam 5 ayrı yakalama kararının infazı amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Sakınan'ın Çankaya'da yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gri kategoride aranan Şadan Sakınan'ın saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapmış olduğu koordineli çalışmalar neticesinde tespit edilen ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amaçlı gizli bölmeler ile birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda para olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle saklandığı ikameti örgütün hücre evi olarak kullanan ve örgütsel eylemlerine güncel olarak devam eden firari ihraç savcı Şadan Sakınan hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından güncel eylem durumu nedeniyle gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma da başlatılmıştır."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör