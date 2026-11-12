FETÖ’nün finans ağına darbe

FETÖ’nün finans ağına darbe
MURAT KARAMAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ'nün yurt dışı finans yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, firari örgüt yöneticilerinin uluslararası finans platformları üzerinden örgüt üyelerine ve ailelerine bağış görüntüsü altında para aktardığı belirlendi. Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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