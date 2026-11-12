Firari FETÖ’cü şikâyetçi oldu sembol isim ceza yedi

FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden, "İhanetin Anatomisi: FETÖ" kitabının yazarı Araştırmacı- Yazar Orhan Aydın, İsveç'te yaşayan firari FETÖ'cü Mehmet Can Seyhan'ın şikayeti üzerine hakaret suçundan 50 bin lira para cezasına çarptırıldı. Büyükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı tepki topladı.

Aydın, sürecin 2023 yılında Seyhan'ın kendisine bir paylaşımını silmesi karşılığında para teklif etmesiyle başladığını belirtti. Teklifi reddederek tepki gösterdiğini anlatan Aydın, savcılığın daha önce Seyhan hakkında FETÖ'den arandığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini, ancak yeniden suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Aydın, duruşma yapılmadan yargılandığını, ifadesinin kaybolduğu gerekçesiyle yeniden alındığını ve ceza verildiğini öne sürdü. Toplam 50 bin liralık cezanın 45 bin lirası için haciz uygulanacağını belirten Aydın, Seyhan'ın avukatlığını FETÖ'cü Cemil Çiçek'in yaptığını iddia etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör