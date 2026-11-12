İmam Hatip nesli bu yurtta yetişecek

Eğitimdeki üstün başarıları ve köklü vizyonuyla Türkiye'nin en seçkin ve örnek kurumları arasında yer alan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, modern yeni yurt binasına kavuştu. "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında,6 ay gibi rekor bir sürede inşa edilen öğrenci yurdu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yurdun her detayının en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

İHYA SERÜVENİNDE YAPI TAŞI

Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise imam hatip okullarının eğitim sistemindeki köklü yeri ve okulun başarısına dikkat çekti. Lisenin, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulma sebebi olan okullardan olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:" 10 yıllık yeni binasıyla, bütün donatılarıyla, çok kaliteli bir okul. Şimdi yurt kapasitesiyle beraber öğrenciler Anadolu'nun dört bir yanından burayı tercih edip geldikleri zaman okulun yanı başında konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Buradaki eğitim kadromuz da başarılarıyla, gerçekten son dört beş yılda parmak ısırtan bir performans gösterdiler, gösteriyorlar. Bizim medeniyetimizi, kültürümüzü ihya serüvenimizde bu bir köşe taşı. Bizim İstanbul'u ruhuyla beraber yeniden ayağa kaldırma ihtiyacımızın burada mücessem hâli."

SOYKIRIMI BİTİRECEK NESİL

Liseden yetişecek öğrencilerin devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımalarını temenni eden Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Nice Recep Tayyip Erdoğanlar, nice Mesut Topraklar, nice Yusuf Tülünler buradan yetişmeye devam etsin. Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayaller gerçekleştikten sonra, belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra, artık Türkiye'nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, Allah'ın izniyle yetişiyor da. Eğer yetişmeseydi biz TEKNOFEST yarışmalarında 1,5 milyon gençten bahsedemezdik. Bu okullardaki dinamizmden, heyecandan, çocuklarımızın bu pırıl pırıl yüzlerinden bahsedemezdik. Allah'ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bütün zincirleri kıran nesiller olacak. Onun için yolumuz açık olsun, yavrularımızın bahtı aydınlık olsun."

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAMGA VURDU

İstanbul İmam Hatip Lisesi, 1951 yılında eğitim gönüllülerinin ve dönemin önemli eğitimcilerinden kurucu müdür Mahmut Celaleddin Ökten'in gayretleriyle Fatih'te, Vefa Lisesi karşısındaki eski Zeyrek Ortaokulu binasında kapılarını açtı. İmkânların kısıtlı olduğu ilk yıllarda öğrencilerini yetiştiren okul, 1956'da yalnızca 9 mezun vererek ilk mezunlarını uğurladı. Zamanla Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından biri haline gelen tarihî okulun sıralarından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da geçti. 2017 yılında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adını alan okul, köklü geçmişiyle imam hatip eğitiminin sembol kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.

TAM DONANIMLI VE KONFORLU

Yapımına 6 Mart 2026'da başlanan yurtta, öğrencilerin konforu ve ihtiyaçları için her türlü imkân bulunuyor. Her biri 20 metrekare büyüklüğünde, 4 ve 6 kişilik toplam 60 odanın bulunduğu yurtta, 15 ila 20 kişilik kapasiteye sahip 12 ayrı etüt salonu da öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarına cevap veriyor. Toplam 394 metrekarelik yeşil alanıyla öğrencilere ferah ve huzurlu bir ortam sunan yurtta, mescit ve tam donanımlı revir de yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör