Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları
Malatya'da meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.
ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Malatya'da kaza kırıma uğrayan ve 4 askerimizin şehit düştüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Çelik paylaşımında, "Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verdi.
NUMAN KURTULMUŞ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, "Malatya'da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.