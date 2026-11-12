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Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden taziye mesajları

Malatya'da meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 20:00 Son Güncelleme: 12 Kasım 2026 20:41

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.

ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Malatya'da kaza kırıma uğrayan ve 4 askerimizin şehit düştüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Çelik paylaşımında, "Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verdi.