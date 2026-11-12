Manifest’in menajeri Tolga Akış tahliye oldu
Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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