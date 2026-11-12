Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti
DHA DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerine katıldı. Tekin, görüşmelere verilen arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bakan Tekin'in, Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini ilettiği, Bahçeli'yi kızının düğününe davet ettiği öğrenildi. Bakan Tekin'in bakanlıkça temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan 'Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ile 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' kitaplarını takdim ettiği belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#DEVLET BAHÇELİ #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #MHP

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