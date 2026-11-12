Milli Savunma Bakanlığı Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bulunan TCG Savarona'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Emine Erdoğan'ın destekleriyle Savarona'nın donanmaya yeniden kazandırıldığını belirten Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Savarona'nın Deniz Kuvvetleri'nin tanıtılması ile yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanıldığını açıkladı.

SOMALİ'YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI



Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

1 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ



Hudutlarımızda ise 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır.

NATO VE İKİLİ İLİŞKİLER



NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçlarının ele alınacağı, 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek "NATO EDGE 2026" faaliyeti, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. "14'üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" ise 16-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilecek.

TATBİKATLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR



Tatbikatlara ilişkin bilgilendirme yapan Aktürk, Doğu Akdeniz'de "Mavi Balina", Bulgaristan'da "Poseidon" ve "NATO Tracia", Azerbaycan'da "Sonsuzluk" ve "NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol" tatbikatlarının devam ettiğini açıkladı.

LİBYA, AKDENİZ VE PAKİSTAN TEMASLARI



Tuğamiral Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bugün Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacağını açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, 13 Kasım'da Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'ne katılacağını belirtti. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, 16-19 Kasım tarihlerinde Pakistan'a resmî ziyaret yapacağını açıkladı.

YILKI GÖZÜKARA ENVANTERE GİRDİ



19 dakika uçuş süresi, 10 kilometre azami menzil, 1,6 kilogram kalkış ağırlığı ve 400 gram zırh delici faydalı yük taşıma kapasitesine sahip 'Yılkı Gözükara Sistemi'nin, geçtiğimiz hafta muhtelif miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği de açıklandı.

PERSONEL TEMİN DUYURULAR



Aktürk son olarak şunları söyledi: Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvuruları 23 Kasım'a kadar devam edecektir.