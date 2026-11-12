SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, “COP31 İş Forumu”nda konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "COP31 İş Forumu"nda konuşuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Antalya'ya gelerek dünyamızı daha yaşanabilir bir yer olması için verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum. 9 Kasım'da başlayan COP31'de yapılan zirvelerde farklı ünvanlarda 96 lideri ülkemizde ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek zirveye rekor katılım bekliyoruz."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör