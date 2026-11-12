TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerine salı günü başladı. Kurtulmuş, salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti. Dün de DEM Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş'un ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.

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