Yollara dijital iletişim ağı geliyor
Deprem gibi afetler sırasında iletişimin kesilmesinin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. PTT Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, "Yollar Dijitalleşiyor" adı altında DAB+ teknolojisiyle (dijital yayın teknolojisi) özellikle ana aks güzergâhlardaki tüneller de dâhil kesintisiz yirmi dört saat yayın yapılabilecek, iletişimin kesilmeyeceği bir dijital yol ağı kuracaklarını söyledi. Erdoğan, "Bu, özellikle afet ve olağanüstü durumlarda bu yol güzergâhlarındaki sürücülerle iletişimin kesilmemesi için özel bir yayın sistemi. DAB+ dijital yayın sistemi, uydu ve internet bağımlılığı olmadan da yürütülebilen bir süreç olduğu için de özellikle önem taşıyan bir işlev" dedi. Erdoğan, İstanbul Çamlıca Kulesi'nin yanı sıra Büyükada'da yedek direk bulunduğunu hatırlattı.
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