“Ailem Güvende” soruşturmalarında 6 iddianame: 21 şüpheliye hapis, 6 derneğe fesih talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında yürüttüğü soruşturmaların bir kısmı tamamlandı. 6 ayrı iddianame kapsamında, 8'i tutuklu 21 dernek kurucu, üye ve yöneticisi hakkında "Dernekler Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca, malen sorumlu dernekler olan Pozitif-iz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, LİSTAG Derneği, HEVİ LGBTİ Derneği, SPOD Derneği, LAMBDA Derneği'nin feshine karar verilmesi talep edildi.

"TÜZÜKTE ÖNGÖRÜLEN AMAÇ VE FAALİYET KONULARININ DIŞINA ÇIKILDI"

Derneklerin tüzükte belirtilen sınırları aştığı belirtilen iddianamede, derneklerin tüzel kişiliğinden ve kurumsal imkanlarından faydalanılarak tüzükte öngörülen amaç ve faaliyet konularının dışına çıkıldığı anlatıldı. Özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka aykırılık oluşturduğunun tespit edildiği iddianamede, gelişim çağındaki çocukların karşılaştıkları içerikleri değerlendirme yetilerinin henüz gelişmemiş, olgunlaşmamış olması, özellikle mahremiyetlerini ve kişilik gelişimlerini etkileyebilecek faaliyetlerin özenle incelenmesini gerektirdiği anlatıldı.

"SORUŞTURMANIN KONUSU KİŞİSEL KİMLİKLERİ, CİNSEL YÖNELİMLERİ DEĞİL…"

İddianamede, soruşturmanın konusunun, şüphelilerin kişisel kimlikleri, cinsel yönelimleri veya belirli bir toplumsal kesimin haklarını savunmaları olmadığı, dernek tüzel kişiliği altında gerçekleştirilen somut faaliyetlerdeki kişisel sorumlulukları olduğu ifade edildi. Ayrıca, hukuk düzeninin korunması altında bulunan temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla kanunlarla açıkça yasaklanan fiillerin gerçekleştirilmesinin birbirinden farklı olduğuna da dikkat çekildi.

"TÜRK AİLE YAPISININ DEĞERLERİ HİÇ EDİLDİ"

Söz konusu derneklerin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş amaçlarının dışına çıktığı belirtilen iddianamelerde, özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde, cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandığı ve bu yolla Türk Aile yapısının değerlerinin hiç edildiği ve sorgulanabilir hale getirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, LGBTI+ bireylere özel istihdam modelleri geliştirilerek, devletin içinde bir ayrıştırma çalışmalarına girişildi anlatıldı.

HOLLANDA VE FRANSA'DAN FON ÖDEMELERİ

İddianamelerin mali inceleme bölümlerinde, yabancı diplomatik temsilciliklerden derneklere yapılan ödemeler de sıralandı. İstanbul Hollanda Konsolosluğundan 2012–2013 döneminde Lambda'ya yaklaşık 41 bin dolar, SPoD'a yaklaşık 51 bin dolar gönderildiği belirtildi. Fransa Büyükelçiliğinden ise HEVİ'ye yaklaşık 8 bin 749 dolar, SPoD'a 6 bin 503 dolar, Pozitif İz'e 11 bin 799 dolar gönderildiği kaydedildi.

YARDIMLAR GİDER İÇİN KULLANILDI İDDİASI

Lambda derneği iddianamesinde aktarılan jandarma raporunda, derneğin Hollanda merkezli MATRA programından finansman sağladığı ifade edildi. Şüpheli Yeşim Tuba Başaran, Avrupa Birliğine bağlı kuruluşlardan gelen yardımların kira, yeme içme ve etkinlik giderlerinde kullanıldığını söyledi. HEVİ Genel Koordinatörü Müzeyyen Doğan ise Fransa Büyükelçiliğinden gelen fonların vergi, maaş ve bilgisayar giderlerinde harcandığını savundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AVRUPA KOMİSYONUNDAN GELEN MİLYONLAR

Pozitif Yaşam iddianamesinde aktarılan denetim raporuna göre, derneğe 2024–2026 döneminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 14 işlemle toplam 50,4 milyon lira, Avrupa Komisyonundan yaklaşık 153 bin avro gönderildi. Mali kayıtlarda GlaxoSmithKline adına yaklaşık 87 bin dolar, Gilead Sciences adına 33 bin dolar transfer de yer aldı. SPoD iddianamesinde incelenen transferlerin toplamı yaklaşık 1,57 milyon dolar olarak yazıldı. Pozitif İz'in mali listesinde ise "HRANT DINK VAKTI" adına yaklaşık 41 bin dolarlık ödeme kaydı bulundu.

KISIR HAZIRLAYIP YARDIM TOPLADIKLARINI ANLATTI

2009'da Beyoğlu'nda muhtar adayı olan LGBTİ+ aktivisti ve Lambda iddianamesinin şüphelisi Belgin Çelik, derneğin yaşlı insanlara yardım amacıyla kurulduğunu, kısır gibi yemeklerin hazırlandığı etkinliklerden elde edilen küçük meblağları ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için dernek üyelerine dağıttıklarını söyledi. Derneğin kuruluşunda yer alan Hasbiye Günaçtı, 2006'da dernekte 6–7 ay bulunduğunu, kendi döneminde çay-kahve giderleri için küçük aidatlar toplandığını savundu. İstanbul LGBTİ Derneği başkanlığı yapan ve 2015'te HDP'den milletvekili aday adaylığını açıklayan İpek Kırancı ise Lambda'nın kurucusu veya üyesi olmadığını, kendisinin başka bir dernek kurduğunu ifade etti.

"KAĞIT ÜZERİNDE KURUCU OLDUM" SAVUNMALARI

HEVİ'nin kurucu üyelerinden Erdal Kaya, kuruluş sonrasında faaliyetlere katılmadığını, derneğin nerede olduğunu dahi bilmediğini ve yalnızca kurucu üye sayısını doldurmak için yer aldığını savundu. Diğer kurucu üye Dicle Çetinkaya da arkadaşı Rosida Koyuncu'nun isteği üzerine ücret almadan kâğıt üzerinde kurucu olduğunu söyledi. Tiyatrocu ve 2023 seçimlerinde TİP'in İstanbul milletvekili adayı olan Zeynep Esmeray Özadikti, kuruluşta ve 2024–2025 dönemindeki denetim kurulu başkanlığında kâğıt üzerinde bulunduğunu, mali konuları bilmediğini belirtti.

300 BİN DOLARLA OFİS KURDULAR

Pozitif Yaşam'ın kurucularından ve eski başkanlarından Nejat Ünlü, derneği HIV ile yaşayanların tedavi ve ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurduğunu belirtti. BM'nin AIDS ile mücadele biriminden aldıklarını söylediği 300 bin dolarlık yardımla Mecidiyeköy'de yer tuttuklarını, mobilya aldıklarını ve personel istihdam ettiklerini anlattı. Ünlü, on yılı aşkın süredir dernekte bulunmadığını savundu.

LİSTAG'DA YAŞ ORTALAMASI SAVUNMASI

LGBTİ+ bireylerin aileleri ve yakınlarının dayanışması amacıyla kurulan LİSTAG'ın kurucu üyeleri olan Serpil Bilgin ve Seyit Bilgin, derneğin LGBTİ+ bireylerin aileleri ve yakınlarından oluştuğunu belirtti. Seyit Bilgin, yaş ortalamasının "60+" olduğunu, çocuklarla çalışmadıklarını ve yardımların izinler çerçevesinde geldiğini savundu. Fonların kullanımına ilişkin dosyalar hazırlandığını, dil ve hitabet eğitimi gibi giderler için harcama yapıldığını söyledi.

İNCELEMEYE ALINAN KİTAPÇIKLAR

Lambda dosyasında "Sık Sorulan Sorular", "Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Aileleri ve Arkadaşları İçin Bir Rehber" ve "Ben Bir Transseksüel Annesiyim" başlıklı yayınlardan bölümler aktarıldı. Aramada bulunan bazı fotoğraflar savcılık tarafından müstehcen olarak değerlendirildi.