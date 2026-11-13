AK Parti’li Meryem Karaköse’den İBB’ye sert eleştiri: Zamlarla İstanbul’a dert oldunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarında söz alan AK Parti İBB ve Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Meryem Karaköse, belediyenin 2019 yılından bu yana uyguladığı ücret tarifelerini değerlendirdi. İBB yönetiminin seçim döneminde su, ulaşım ve otopark ücretlerinde indirim vaat ettiğini hatırlatan Karaköse, geçen 7 yılda birçok hizmet kaleminde yüksek oranlı fiyat artışları yaşandığını söyledi. İBB yönetiminin 2019 yılında su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim sözü verdiğini hatırlatan Karaköse, o dönemde 4 lira olan su bedelinin Aralık 2025'te 52,45 liraya, sonraki artışlarla birlikte 66,91 liraya yükseldiğini söyledi. Bu değişimin yaklaşık yüzde 1.573'lük artışa karşılık geldiğini belirten Karaköse, İSKİ'nin aylık otomatik fiyat güncelleme sistemini de eleştirdi. Karaköse, "Siz vatandaşa indirim sözü verdiniz ama suya yüzde 1.573 zam yaparak halkın en temel ihtiyacını cezalandırma aracına dönüştürdünüz" ifadelerini kullandı. Toplu ulaşım ücretlerini de gündeme getiren Karaköse, 2019 yılında 2,60 lira olan tam bilet ücretinin Kasım 2026 itibarıyla 46,20 liraya yükseldiğini vurguladı. Artış oranının yaklaşık yüzde 1.677 olduğunu ifade eden Karaköse, aynı dönemde motorin fiyatlarının yüzde 1.421, işçilik giderlerinin yüzde 1.237 ve enflasyonun yüzde 917 arttığını ileri sürdü. İSPARK'ın yol kenarı otopark tarifelerini de eleştiren Karaköse, 2019 yılında 1-2 saatlik park için 6 lira alınırken 2026 yılında bu tutarın 220 liraya yükseldiğini ifade etti. Karaköse, "Derdiniz hayatı ucuzlatmak olsaydı, suya yüzde 40 indirim sözü verip suyun metreküp fiyatını 66 liranın üzerine çıkarmazdınız. z. İstanbul'u dert edinmediniz. dert oldunuz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör