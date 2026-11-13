‘Amcamın ölümü artık devletin meselesidir’

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yeğeni eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun SABAH'a konuştu. Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunca veriler üzerinde yapılan incelemede ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği ifade edilmişti. Savcılık da son olarak rapora itiraz ederek ek rapor talebinde bulunmuştu.

ATK'nın son raporuna tepki gösteren Fatih Süleyman Denizolgun; amcasının göğsündeki morlukların önceki raporlarda yer almamasına, otopsi görüntülerinin uzun süre 'yok' denmesine ve ilk otopside alınan fiziki numunelerin 10 yıllık saklama süresi dolmadan imha edilmesine dikkat çekti. Ölümün ardından geçen 36 saatlik süreye ve 8 saat boyunca haber verilmemesine vurgu yapan Denizolgun, "Amcamın ölümünden sonra kim menfaat sağladıysa sorumluluğu araştırılmalı. Suçun üzerini örtenler de belirlenmeli. Bu dosya artık ailenin değil, devletin meselesidir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör