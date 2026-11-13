Askeri helikopter düştü: 4 şehit
Malatya'da S-70 tipi bir askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, helikopterdeki Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Hüseyin Zehir ve Astsubay Serkan Önder'in şehit olduğu duyuruldu. 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait Tulga Kışlası'ndaki askerî hava meydanında Sikorsky tipi helikopter pilotların gece görüş gözlüğü kullanarak gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırımına uğradı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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