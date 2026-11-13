Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjiye ihtiyacımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Rosatom tarafından düzenlenen Dünya Atom Günleri "İnsanlar ve Gezegen için Nükleer Enerji" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü, nüfusunun arttığını ve kentleşme sürecinin devam ettiğini belirten Bayraktar, bu nedenle enerji alanında farklı zorlukları aynı anda ele almaya çalıştıklarını söyledi. Arz güvenliğinin tüm ülkeler için bir numaralı öncelik olduğuna işaret eden Bayraktar, "Vatandaşlarımıza güvenilir enerjiyi uygun maliyetlerle sağlamak her geçen gün daha zor hale geliyor. Arz güvenliğine baktığınızda bunun sürekli değişen bir hedef olduğunu görüyorsunuz. Talebimiz her geçen gün artıyor" dedi. COP31 öncesinde dünya ülkelerini 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini taahhüt etmeye davet ettiklerini ve "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Bayraktar, bu vizyonun temel hedeflerinden birinin elektrifikasyon olduğunu dile getirdi.

"SIFIR KARBONLU ÇÖZÜMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bunu gerçekleştirmek için birkaç temel unsura ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerji verimliliğini stratejimizin merkezine yerleştirdik. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle kapasitemizden yararlanıyoruz, ancak bu alanlarda çok daha büyük bir potansiyele sahibiz. Tüm yenilenebilir enerji potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte nükleer enerjiye de ihtiyacımız var. Burada saydığımız tüm kaynaklar kesintili kaynaklar. Güneş ve rüzgar çok değerli ancak sıfır karbonlu enerji çözümlerine de ihtiyacımız var. Yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli olmak üzere, nükleer enerji olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar ciddi olduğumuzu konuşamayız. Nükleer enerjiye ihtiyacımız var."

"TEMİZ KAYNAKLARDAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın başarıyla ilerlediğine işaret eden Bayraktar, "Umarım önümüzdeki haftalarda bu santrali devreye alabilecek ve buradan elektrik üretimine başlayabileceğiz. Ancak geleneksel, büyük ölçekli nükleer reaktörlerden en az 15 gigavatlık kurulu güce ulaşmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesi oluşturmayı da değerlendiriyoruz" dedi.

Bu iki kaynağı bir araya getirerek 2050 yılında 20 gigavatlık kurulu nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Böylece elektrik ihtiyacımızın en az yüzde 10 ila 12'sini temiz kaynaklardan karşılayabileceğiz. Buna bağlı olarak karbon emisyonlarımızı da azaltacağız. Ayrıca bu sayede elektrik üretiminde doğru dengeyi kurabileceğiz. Günün sonunda tüm yenilenebilir enerji kaynakları güçlü bir baz yük elektrik üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Nükleer enerji de bu nedenle enerji sistemlerimiz açısından son derece kritik bir rol oynuyor."

TÜRKİYE GÜVENİLİR TEDARİKÇİ

Rus teknolojilerinin oldukça güvenilir ve kendini kanıtlamış teknolojiler olduğunu ifade eden Bayraktar, Rusya ile insan kaynağının geliştirilmesini de içeren kapsamlı bir nükleer enerji iş birliği yürüttüklerini kaydetti.

Rus üniversitelerinden ve yüksekokullarından mezun olan 300'den fazla öğrencinin Akkuyu'da çalıştığını dile getiren Bayraktar, yerlileştirmenin de bu iş birliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bayraktar, ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için farklı teknoloji sağlayıcılarıyla görüştüklerini belirterek, Rusya'nın Türkiye için her zaman güvenilir bir tedarikçi olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör