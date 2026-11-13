Bakan Göktaş: 90'lı yıllarda erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını dile getirdi.

Bakan Göktaş: 90’lı yıllarda erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı
BURCU ŞEN
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışmaya neden olan açıklamasının ardından Göktaş, "Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği iddiasını yineleyen Göktaş, "Ameliyatlar yapıldı. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı, neresi yanlış? Bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim" karşılığını verdi.

Edindiğimiz gazete manşetlerinde 4 çocuklu babanın karısının sağlığı için kısırlaştırma işlemi uygulattığı, o dönemki Sağlık Bakanının, "Böyle pırt pırt doğurmak olmaz" ifadeleri yer alıyor.

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