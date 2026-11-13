Bakan Osman Aşkın Bak, Bağcılar’daki toplu açılış törenine katıldı

Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın ilçeye önemli eserler kazandırdığını belirten Bakan Bak, "Gençliğimizde bu sokaklarda çok dolaştık. Şu anda içinde bulunduğumuz tesisin önceki dönemde açılışını ben yapmıştım. Şimdi de başka açılışlar nasip oldu. Bağcılar'daki projelere 2,5 milyar lira yatırım yaptık, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir sporcu olması, spor yatırımlarının artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Türkiye'nin her yerinde eserler var. En ücra köşelerde bile spor salonları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destek sebebiyle teşekkür ediyoruz. Tüm eserler hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin spor alışkanlığını artırmak istiyoruz. Gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere bütün bağımlılıklardan uzak tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle 12 milyon vatandaşın yüzme öğrendiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Bu bizim devlet olarak görevimizdir. Çocuklarımızı korumamız lazım. Yasin Başkan'a ve hizmet eden önceki belediye başkanlarına, Bağcılar'a verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bağcılar'dan olimpiyat ve dünya şampiyonlarının çıkmasını istiyoruz. Spordaki yatırımlarımız devam ediyor. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

PROJELER BİTMEDİ DAHA DEVAMI VAR!

Bakan Bak'ın projelere her aşamada katkı sunduğunu dile getiren Yıldız, "Kendisine gittiğimizde 'Bağcılarla ilgili her türlü projeyi getirebilirsiniz. Her türlü destek oluruz. Maddi ve manevi destek olmaya söz veriyorum.' dedi. Bütün projelerimizi kabul ederek destek oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. 42 Evler'de artık bir tesisimiz var. Burada yüzme havuzu, fitness merkezi, etüt merkezi ve kreş var. 18 tane mini saha ve okul bahçelerimize 15 tane modüler halı saha yaptık. Şu anda bulunduğumuz Göztepe Spor Kompleksi'nin de yapımında Sayın Bakanımızın katkısı oldu. Çocuklarımıza 17 branşta hizmet eden bir kompleks burası. Yapımı devam eden projelerimiz var. 2-3 aylık bir dönemde de bu projelerimizi bitirip vatandaşımızın kullanımına sunacağız." dedi.





"İLKOKULU BİTİREN HİÇBİR ÇOCUK YÜZME BİLMEDEN MEZUN OLMAYACAK"

Bağcılar'da yüzme faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Yıldız, ilçedeki havuzların sayısı ve öğrencilerin kullanımına ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "En çok önemsediğimiz konulardan birisi de yüzme. Bağcılar'da belediyeye ait 8 yüzme havuzu var. Bir de bakanlığımıza ait havuzumuz var. 3 tane havuzun da yapımı devam ediyor. Öğrenciler 2 saatlik beden eğitimi derslerinde havuzlarımızı kullanıyor. Bağcılar'da ilkokulu bitiren hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak." açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, törene katılan sporcularla birlikte kurdele keserek projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör