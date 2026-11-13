Baş döndüren diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile ikili temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amed, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüştü.

MÜZAKERE MASASI KURULMALI

Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüşmesinde İran- ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesini ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni ettiği, uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, Dibeybe'yi kabulünde ise Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığının olamayacağını, Türkiye'nin Libya'nın menfaatinin aksine hiçbir formüle razı gelmeyeceğini bildirdi.

IRAK İLE "TERÖRSÜZ BÖLGE"

Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Amedi ile görüşmesinde Irak'ın dünyaya bağlantısını kuvvetlendirecek Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerlemeler sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını belirtti. Erdoğan, "Terörsüz Bölge" hedefimize Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesini beklediklerini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Sudan ve Somali ile savunma ve enerji başlıkları öncelikli olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye kararlı olduklarını, Gürcistan ve Kongo ile ilikilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



MEKKE İTTİFAKI DAYANIŞMAMIZI PERÇİNLEDİ

BAŞKAN Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulünde, Türkiye ile Pakistan ilişkilerine büyük ivme kazandıran adımlar atmayı sürdüreceklerini, ulaştırma, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirecek hamleleri hızlandırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Erdoğan, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini, Pakistan'ın bölgesinde yaşadığı sorunlarla ilgili de barışçıl bir yaklaşımla Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör